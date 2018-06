Romina Malaspina descoloca a las arpías Belén Esteban y Mila Ximénez en su visita a 'Sálvame'

Romina Malaspina, la concursante internacional que este año ha participado en 'Supervivientes', visitaba este lunes 'Sálvame' por primera vez, después de haber asistido a varias galas del reality tras su llegada desde Honduras después de haber sido eliminada por el público.

Obviamente la argentina no conoce como se las gastan en el programa de las tardes de Telecinco y no daba crédito a lo que se encontraba y como era tratada por algunas colaboradoras, informa Exclusiva Digital.

Su entrada en plató ha sido de todo menos tranquila, según recoge la web de T5. Primero y sin venir a cuento recibía las críticas de Mila Ximénez, quien recordemos participó en el reality de supervivencia, que piensa que los concursantes jóvenes están más pendientes de aspectos triviales que de la verdadera supervivencia, y calificaba a Romina: "has sido de las concursantes más maleducadas y malonas";

"Es tu forma de pensar", respondía Romina, que al mismo tiempo daba las gracias a sus seguidores que le definen como una superviviente "diez".

La argentina dejaba claro que de su vida privada no habla y se ha negado a abordar de nuevo el encontronazo que tuvo con Saray en Honduras que finalmente acabó con la expulsión disciplinaria de su compañera, y del que ya hicieron ambas las paces en directo pidiéndose las dos perdón entre lagrimas.

Pero faltaba Belén Esteban quien argumentaba con su elevado tono de voz: "de tu vida no hablas pero del marido de Raquel Mosquera sí"; "no grites, que se te escucha igual", le contestaba Romina con indiferencia quien seguro que estaba advertida por su representante o algún amigo de como es y quien es la de San Blas.

Ante la negativa de Malaspina a hablar de ciertos temas Mila le preguntaba con su característico sarcasmo: "¿a ti qué te parece que Pedro Sánchez ocupe la presidencia del Gobierno?"

Tambien Kiko Hernández decía irónico que no se explica cómo, siendo 'Supervivientes' un programa de telerrealidad, los espectadores no se están enterando "ni de la mitad de lo que pasa", pero Romina le daba su opinión el problema es que hay gente que "conoce perfectamente cómo funciona la televisión" y "juegan" a hacer cosas delante y detrás de cámaras. Pero la argentina ha querido ir más allá, señalando a Raquel Mosquera como la persona " más estratega" y la que "mejor juega". Malaspina ha dejado claro también que ella, a pesar de que ‘Supervivientes' es su tercer reality, no sabe jugar con la realidad y los espectadores, aunque reconoce que en la isla por las noches hay menos cámaras y ocurren cosas que no llegamos a ver.



Romina al final les decía, con toda lógica, que no entendía por qué le tratan así en ‘Sálvame': "No me parece que me ataquen y me critiquen de esta forma".