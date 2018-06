Ana Rosa Quintana apoya a Terelu Campos y critica a 'Sálvame'

Tras la polémica surgida con Terelu Campos sobre su comportamiento y forma de ser cuando presentaba el programa 'Con T de Tarde' en Telemadrid que han sacado a la palestra en 'Sálvame', el programa donde es colaboradora la hija de María Teresa Campos, la reina de las mañanas televisivas desde hace años, Ana Rosa Quintana, ha salido en defensa de Terelu

"¿Alguien me puede explicar a cuento de qué viene ahora sacar una cosa que ocurrió hace veinte años... suponiendo que ocurriera?"

era lo primero que decía Ana Rosa nada más comenzar a tratar el tema que está sacudiendo a Terelu poniéndola contra las cuerdas.



La presentadora de 'El programa de AR' además de no entender la locura de todas las críticas que está recibiendo la hija de María Teresa Campos, también le otorga el beneficio de la duda, algo que no ha tenido en cuenta 'Sálvame' al sacar a la luz publica este tema del pasado, y tampoco algo que hizo Terelu Campos cuando presentó un 'Deluxe' hace 8 años donde agredían y vilipendiaban a una antigua colaboradora suya en 'Con T de Tarde' y fue incapaz de hablar antes con ella para corroborar si era cierto lo que iban a decir, según informa Exclusiva Digita.



Dicen que Terelu esta hecha polvo. Los comentarios sobre si era una "caprichosa", "déspota" y "prepotente", han hecho mella en ella 20 años después de que trabajara en Telemadrid. Y menos mal que no le han dicho las barbaridades que escribían en los baños de chicos de Telemadrid, si no le da un sincopé en directo.



Pero no solo era Ana Rosa quien salía en defensa de Terelu, también Alessandro Lequio, que ha retomado su trabajo en el programa de las mañanas de Telecinco, afirmaba con vehemencia:

"Los que ahora la critican en su momento soñaban con verse en la corte de las Campos. Se trata de una guerra, pero que intenten ahora tirar a Terelu del caballo los que hasta ayer eran sus manporreros, clama al cielo"



También la colaboradora Paloma Barrientos se posicionaba del lado de Terelu: "La etapa que viví con Terelu, y los siete años que he estuve trabajando aquí con María Teresa Campos, no he visto en Terelu ninguna prepotencia" a la vez que criticaba la actitud de 'Sálvame' con su colaboradora: "Me parece fatal lo que hacen. Ahora vienen todos los cobardes a decir cosas, cuando antes todos querían trabajar con María Teresa Campos...".