El día que Rosa Benito fue con su carro de la compra a hacer el casting para participar en 'OT'

La sección Unplugged de la web de T5 publica el momento del casting para concursante de 'Operación Triunfo' que realizo Rosa Benito en el año 2010.



Es evidente que la vena musical de Rosa Benito no es algo que surgió hace poco tiempo cuando hacía giras con su hija Rosario Mohedano.



La actual colaboradora de 'Viva la vida' parece que siempre ha tenido dotes interpretativas y por eso quiso ser toda una 'triunfita' hace ocho años. Rosa apareció en el casting de esa edición de 'OT', que emitiría Telecinco, acompañada por su carro de la compra para sorpresa de la directora de casting entonces Noemí Galera, recoge Exclusiva Digital.



Rosa ya amenizó la espera en la cola a otros aspirantes cantando casi todo el repertorio de su cuñada Rocío Jurado y ofreciendo piezas de fruta a todos. Con su 'chuleta' escrita a mano con las letras en una hoja Rosa Benito daba su último repaso hasta que le pusieron el ansiado número y cruzó 'la pasarela' que le llevaría al jurado. Allí todavía más atenta que de costumbre la esperaba Noemí Galera.





Se presentó con pocas palabras diciendo "me llamo Rosa Benito". No quería perder esta oportunidad ni dejar nada al azar por lo que sin más dilación se arrancó por Los Panchos con el clásico bolero 'Si tú me dices ven' .



El siguiente tema que interpretó fue el himno de Alaska de 'A quién le importa' con el que dejaba bien claro el mensaje de que a ella le daba bastante igual lo que la gente opinase de ella.



Para finalizar la prueba, Noemí Galera pidió a la ex colaboradora de 'Sálvame' una tercera canción y aquí la peluquera no buscó el factor sorpresa haciendo un guiño a 'la más grande' con el tema 'Amante amigo'.



A juzgar por la cara de Noemi Galera la prueba fue un éxito aunque no logró pasar a la siguiente fase. Una vez finalizada su actuación cogió de nuevo su carro de la compra y se fue por donde había venido.