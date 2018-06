La madre de María Jesús Ruiz a los colaboradores de 'Sálvame': "Sois gente sin dignidad"

Mila Ximénez no podía entender la reacción de María Jesús Ruiz llorando, gritado y saltado ante la comida tras su expulsión de 'Supervivientes' . La ex mujer de Manolo Santana de 'Sálvame' imitaba burlonamente a la ex Miss España e imaginaba cómo, si por la comida se pone así, cómo se pondrá cuando le cuenten que su pareja Julio Ruz podría haberle sido desleal:

"Va a despelotar a Jorge Javier en plató, le va a arrancar la chaqueta... Se lo tiene que mirar ¿¡cómo puede ser tan falsa, tan teatrera y tan manipuladora?!"



Desde el programa de las tardes de Telecinco entraban en contacto telefónico con Juani, la madre de María Jesús Ruiz, para saber si tal y como había contado Mila, ella era más de Gil Silgado o si prefería a Julio Ruz, actual pareja de la superviviente: "no me gusta ni uno ni otro" respondía Juani, según publica Exclusiva Digital.



La madre de la última expulsada de 'Supervivientes' añadía que los dos han hecho sufrir mucho a su hija y que ninguno la conviene y afirmaba que no los quiere al lado de su hija y que aunque no le gustaría que estuviese con ninguno ella hará lo que tenga que hacer "y yo me lo tendré que comer con patatas".



Pero la madre no solo se manifestaba a disgusto con ambas parejas de su hija; También aprovechaba para enviar un par de mensajes muy enfadada: Por un lado calificaba a los colaboradores de 'Sálvame' como "gente sin dignidad" y por otro invitaba a Anabel, hija de Gil Silgado, a que se ponga "a trabajar".