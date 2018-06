Carolina Sobe deja en bragas a Carmen Gahona ante el asombro de todos

Carmen Gahona era este martes protagonista de 'su propia medicina' al ver como Carolina Sobe le hacía lo que era práctica habitual en la pareja de Chiquetete cuando sentaban a Oriana Marzoli a su lado: La levantaban el vestido hasta la altura de la cintura.



En los primeros minutos del programa y sin venir a cuento, Carolina Sobe cogía a Carmen Gahona y le subia el vestido dejando al descubierto la ropa interior de la sevillana ante su desesperado intento por tapar sus vergüenzas, informa Exclusiva Digital.



En el plató del programa la cara del presentador y colaboradores eran todo un poema, no dando crédito a lo que estaban viendo.



Romina Malaspina ponía cara de asombro no entendiendo lo que estaba pasando, mientras Melissa se partía de risa y Francisco miraba a sus compañeras de supervivencia que estaban sentadas a su lado parecía sentir vergüenza ajena.



Jorge Javier Vázquez era incapaz de poner fin a la escena, que se prolongó demasiado ante la insistencia de Sobe en humillar a Gahona.



En definitiva un desagradable espectáculo que no venía a cuento pero que parece haberse afincado como marca del programa. La chabacanería y ordinariez