El enorme cabreo de Rossy de Palma tras su expulsión de 'Bailando con las estrellas'

La cuarta gala de 'Bailando con las estrellas' se cobraba este viernes su tercera 'víctima' siendo nada más y nada menos que Rossy de Palma quien era expulsada del talent de baile de famosos de TVE.



Una expulsión que causaba gran sorpresa dada la simpatía y carisma de la actriz quien no se tomaba nada bien la decisión del jurado y espectadores tras haber bailado, junto a cu compañero el bailarín Santiago Granizal, el tema 'Tainted love', según recoge Exclusiva Digital.



Rossy se mostró muy contrariada cuando Roberto Leal decía que su paso por el concurso de baile había llegado a su fin, y no dudaba en decir: "No lo entiendo". Una respuesta que dejó descolocados a todos los presentes.



A continuación la concursante expulsada afirmó

"Estoy fastidiada porque la semana que viene teníamos una sambita y yo estaba muy ilusionada. Pero bueno, todo es muy random en la televisión, qué se le va a hacer".