Espeluznante: Aparece el nombre "Maddie' tallado en madera en un campamento de tráfico de niños

Ninguno de los miembros que comopnen el grupo Veterans On Patrol (VOP) podía llegar a pensar que en uno de sus recorridos descubriría algo tan preocupante y siniestro. Su trabajo habitualmente suele ayudar a los veteranos de guerra que están en situación de calle a encontrar un hogar, pero en esta ocasión lo que este grupo de antiguos combatientes encontró en Tucson, Arizona, les causó un gran desasosiego al la vez que les enfrentaba con la policía local



Para estos veteranos lo que se encontraron era un campo de tráfico de niños donde se habrían cometido todo tipo de abusos contra los menores. Pero para las autoridades policiales de la localidad tan solo se trataba de un lugar de descanso para personas sin techo.

Lo que descubrieron allí resulta macabro a los ojos de cualquiera. Y sobre todo una de las palabras talladas que hallaron en uno de los árboles. Tanto es así que la noticia de este descubrimiento corrió como la pólvora hasta el Reino Unido.



En el interior del refugio podía verse todo tipo de artículos relacionados con niños. Juguetes, muñecas Barbie y sillitas para menores, hasta ropa de talla mínima desgarrada. Jon McLane, capellán de Bravo Base (un campo de personas que se encuentran en situación de vivir en la calle) contó detalles espeluznantes y dijo que incluso había árboles de violación en el lugar, recogen en Exclusiva Digital.



Pero también, reveló algo que sacudió las en lo más hondo de la familia de Madeleine McCann y es que McLane contó que en uno de los árboles que formaban parte ese aterrador lugar se había tallado a mano, con pulso y letra de niño, el nombre de 'Maddie'.





La Policía de Tucson insiste en que no hay evidencias ciertas de que allí hubiera habido niños violados o de que se tratase de una red de tráfico de menores. Pero McLane insiste en que no era simplemente de un refugio de gente de la calle.

"He sido un defensor de las personas sin hogar durante una década y he visto cientos de campamentos y nunca he visto un campamento como este. Tenían una improvisada cárcel , y debido a los artículos que estaban allí, ciertamente parecía una cárcel para niños"