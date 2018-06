Aida Nizar dice que no le gusta "follar", prefiere "hacer el amor"

Aida Nizar protagoniza esta semana la portada de la revista italiana del corazón Novella2000 y además de mostrarse encantada responde en un perfecto italiano a Roberto Alessi, autor del reportaje, desde su cuenta de Instagram, tal y como cuentan y traducen nuestros compañeros de Exclusiva Digital



La vallisoletano, que arrasa en la televisión italiana, dice:

"Ohh, Roberto Alessi, te adoro, todo el mundo lee 'Nouvelle'. ¿Por qué? porque Aida es la portada.. Pero el dice '¿Nada de sexo?', perdona, Aida hace el amor, es verdad, Aida nada de sexo. ¿Por qué? porque a Aida no le gusta follar, a Aida le gusta hacer el amooooor. Y eso ocurre cuando está enamorada. Y como no sabéis si estoy enamorada, debéis descubrir que hace Aida en su vida. También habla de mi ex novio, ¡pero bueno! Roberto eres grande. Nadie había descubierto esto. Continuo leyendo..."