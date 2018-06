Bibiana Fernández contesta con indiferencia al ataque de Mila Ximénez

Bibiana Fernández se ha encontrado con un nuevo frente de forma casi gratuita al hablar sobre 'Supervivientes' en las mañanas de Telecinco.



Según recoge Exclusiva Digital, Mila Ximénez escuchaba unas declaraciones que hacía Bibiana Fernández en 'El Programa de AR' en la que decía que la colaboradora de 'Sálvame' se había pasado todo el concurso llorando en la isla y a la ex mujer de Manolo Santana que no le gustaba nada y le mandaba uno de sus mensajes:

Por su parte Bibiana contestaba desde un homenaje realizado en el aniversario de la muerte de su amigo David Delfín:

"No tengo ningún interés en ser mejor ni peor superviviente", añadiendo de manera displicente "Creo que hay buenos supervivientes y luego están los otros, los que hemos pasado por ahí sin más. No le doy más importancia ni menos. Si ella lo cree, pues seré la peor. Me importan los buenos, los que han ganado. Es una aventura muy difícil de la que me quedo con los buenos recuerdos"