María Patiño confiesa tener miedo al sentirse 'observada' en la calle

En ese nuevo 'Gran Hermano' en que se ha convertido 'Sálvame' desde hace ya bastante tiempo convirtiendo a sus colaboradores en protagonistas de los temas que tratan, ahora les han propuesto que cuenten cuáles son sus manías y sensaciones de divos



María Patiño era el conejillo de indias que inauguraba este nuevo contenido y comentaba lo mal que lo pasa cuando sale a la calle o por ejemplo va al supermercado "Me siento observada", decía la colaboradora quien aseguraba a Carlota Corredera que muchas veces pensaba "Como meta la pata, van a llamar al programa en directo"



Patiño explicaba, según recoge Exclusiva Digital, que todo el mundo está muy pendiente de sus gestos y que piensa que si no lo hace bien, llamarán para contarlo todo al programa y generar una nueva polémica. La colaboradora añade que nota como la gente con la que se cruza en el super la mira mucho. Esperan que salude o no salude, que diga gracias, que se muestre enfadada, altiva o simpática.. Algo que no debería resultarle nuevo porque es lo que sucede a todo el que sale por la caja tonta,



Corredera justificaba los comentarios de María Patiño afirmando que "María es una persona muy tímida". La presentadora argumentaba también que

"Bien no estamos ninguno. Ya veníamos con cositas de casa y con estos nueve años solo han podido ir a peor. Sed comprensivos con todas las cosas que podamos hacer"