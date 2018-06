CONFIRMADO: Kiko Matamoros regresa a 'Sálvame' para ser la voz de la audiencia

Nuestros compañeros de Exclusiva Digital lo avanzaron hace unas semanas y hoy se ha hecho oficial: Kiko Matamoros se reincorpora a 'Sálvame'.



De momento lo va a hacer para dar voz a la audiencia con 'El club del espectador', lo que antes era el 'defensor de la audiencia', una labor que ya realizaron María Teresa Campos y Carlos Lozano, si bien este último duró poco tiempo en este cometido ya que no fue aceptado por los colaboradores del programa y las continuas polémicas entre sus ex, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, precipitarían su salida.



La marcha de Kiko Matamoros de 'Sálvame' fue muy polémica y estuvo precedida por múltiples conflictos con sus compañeros que ahora recibe esta noticia con recelo y precaución ya que conocen muy bien en el talante de Matamoros.



Anteriormente a su marcha las broncas que mantuvo Kiko Matamoros con otros colaboradores fueron múltiples y continuas, y hay quien teme nuevos episodios, como Mila Ximénez, que optaba por su clásica ironía para hablar de la actitud de su otra vez compañero en la promo de la sección: "le he visto muy natural, muy suelto". Eso sí, según la web de T5, la colaboradora se muestra dispuesta a recibirle: "a la gente que vuelve al regazo hay que recibirlos como cuando se iban a trabajar fuera, que vuelvan, que aquí está su casa".



Belén Esteban era más directa. "No voy a entrar en ninguna provocación", ha advertido la colaboradora:

"aceptaré las llamadas, que la mayoría serán malas, intentaré cambiar y procuraré ser mejor para el espectador, yo vendré, él lo hará muy bien y yo no soy nadie para decir nada"

Las cosas parece que tampoco serán fáciles con Terelu Campos, que no ha vuelto a hablar Kiko Matamoros desde que mantuvieron una larga conversación en Semana Santa:

"mi relación con Kiko depende del lugar, el día, la hora... no sé cómo va a ser el miércoles. No tengo relación ninguna desde que hablé con él en vacaciones"

No cabe duda que desde el minuto 0, en su regreso va a crear polémicas, tensión y mal rollo, sobre todo desde esta posición en la que será intocable ya que siempre dirá que lo dicen los espectador