Màxim Huerta no dejó Telecinco porque quisiera dedicarse a escribir

El nombramiento de Màxim Huerta como Ministro de Cultura y Deporte ha sido probablemente la elección por parte de Pedro Sánchez que mas comentarios y lineas escritas ha generado.



La mayoría de ellos de sorpresa, y todos los que han venido desde Mediaset España por parte de antiguos compañeros de Màxim, en forma de feliciataciones, parabienes y buenos deseos. Pero desde la cadena de Fuencarral no han dicho la verdad de su salida del grupo que pilota Paolo Vasile.



Ana Rosa Quintana, su jefa y amiga durante 10 años en 'El Programa de AR' afirmó que el nuevo Ministro de Cultura había dejado la televisión para "dedicarse a escribir"



Nada más lejos de ello. Según recoge Exclusiva Digital, Màxim salió de Mediaset a principios de septiembre del 2015 tras no renovársele su contrato. De hecho, cuando tuvo la oportunidad de trabajar de nuevo en televisión, lo hizo presentado en TVE el programa 'Destinos de película'



En su adiós fueron llamativas las palabras que dirigió a Joaquín Prat, como recuerda nuestro compañero de La Mosca Mediática : "Me he sentido salvado por ti en la cadena, y sé que es algo que no se puede decir".



Cuando le preguntaron por los rumores que afirmaban que iría a TVE o La Sexta, el periodista no ocultaba su malestar con Telecinco: "Es cierto que el mismo día que comuniqué que dejaba el programa me llamaron otras cadenas...pero de Telecinco no". De hecho, desde entonces ha sido muy raro ver a Màxim Huerta por los pasillo de Telecinco.



Esas palabras que dijo Huerta podríamos enlazarlas con las declaraciones que hizo en su día a nuestra compañera Marian Gálvez en la fiesta de despedida de la undécima temporada de 'El Programa de AR' en las que afirmaba que le hubiera gustado presentar un programa y no ser el eterno segundón

"Siempre me gustó presentar el primer 'España Directo', me habría gustado hacer 'Viajando con Chester', 'La Sexta Noche', 'Un tiempo nuevo' o 'Más vale tarde'. Los que somos secundarios nunca pasamos a estrella principal. Yo llevo un montón de años en Telecinco y cuando la cadena ha decidido no ponerme en algo así es porque no me considera el perfil o no lo sé. Yo jamás he entrado en un despacho para pedir tal programa me gustaría, yo sé que otros entran con manager o con agente, yo creo que soy un poquito verso suelto en este asunto"

Pero no todo han sido felicitaciones por parte de presentadores de Mediaset España. Javier Ruiz, a quien le queda muy poquito al frente de 'Las Mañanas de Cuatro', hablaba así sobre Màxim Huerta: