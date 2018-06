El diseñador Juan Avellaneda sobre Terelu Campos: "No tiene una silueta fácil”

El sastre, diseñador y estilista Juan Avellaneda estuvo en 'Sábado Deluxe' para presentar su nuevo libro, pero de paso aprovechaba la oportunidad para opinar sobre los estilismos de algunos de los colaboradores de 'Sálvame'.



Avellaneda, que causa furor entre los famosos, ante la pregunta de Carmen Borrego sobre cómo ve a su hermana Terelu, respondía con claridad y explicaba, según recoge Exclusiva Digital, cómo ve a la hija mayor de María Teresa Campos: "Terelu no tiene una silueta fácil... pero tiene mucho potencial"



Juan Avellaneda: "Con estas siluetas, cuando te vas a tiendas que a lo mejor no son las que te tocan, es cuando no encuentras cosas que te quedan bien y es cuando peor lo pasas. Yo creo que cada día te tienes que enamorar a tí mismo en el espejo y yo creo que ella no lo hace nunca".



Gema López: "¿Y que le pondrías tú a Terelu o qué le quitarías de lo que se pone?"



Avellaneda: "Esto iba a decir, yo más bien le quitaría porque hay ciertos estampados que no le favorecen nada. Yo la vi el otro día..."

En ese momento era interrumpído por la hermana menor de Terelu Campos

Carmen Borrego:"Terelu es muy de negros..."



Avellaneda: "Pero es que los negros tampoco favorecen nada. ¿Sabes que pasa? Yo era una obsesión que tenía, la persona que te venía con leggins negros y camiseta negra al final era una persona que quiere ser invisible y eso tampoco puede ser, porque es lo que te digo, si tú quieres ser invisible obviamente es que no te gustas y si no te gustas a ´ti no vas a gustar a nadie. Y a Terelu yo, te lo digo en serio, muchas veces la he visto en alguna revista que le han hecho el estilismo y pensé ¡Bravo! enseña una Terelu que no estamos acostumbrados a ver "