Monumental corte de Carlos Lozano a María Patiño: "Vete a un cine X"

Carlos Lozano acudía este 9 de junio a 'Sábado Deluxe' para continuar hablando sobre su ex mujer Mónica Hoyos y su ex novia Miriam Saavedra.



María Patiño era la encargada en presentar el programa este sábado ante el 'overbooking' de galas de 'Supervivientes' que está teniendo Jorge Javier Vázquez, y la presentadora suplente se mostraba muy interesada en la relación o no relación que sigue manteniendo el invitado con su ex novia Miriam



Carlos Lozano cree que lo de su ex novia Miriam es todo un circo para seguir viviendo de la televisión. La cita de Saavedra con Hugo Castejón estuvo marcada por algo muy importante: una conversación con el presentador. Mientras tomaba algo en una terraza con su nuevo amor, la joven estuvo mensajeándose con Carlos "hasta las siete de la mañana".



Lozano, según cuenta Exclusiva Digital, explicaba que también la había visto y que la seguía queriendo, a lo que Patiño le preguntó si habían tenido algo más que un simple encuentro o la cosa había ido a mas, y ante la insistencia de su cuestión, afirmando que era lo que más le interesaba de todo, Carlos Lozano le daba un corte épico: "Pues vete a un cine X"



Patiño se quedaba muy cortada y Lozano, al ver el mal momento que pasaba, se levantaba enseguida de su asiento diciendo que era broma y le pedía disculpas. Pero el zasca ya se la había dado.