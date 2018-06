Saray pone a parir a María Jesús Ruiz: "has sido la pupa de pus de la isla"

Sandra Barneda comentaba este domingo con Maria Jesús Ruiz algunas de las relaciones complicadas que ha tenido en Honduras, entre ellas con Saray, que este domingo se encontraba entre los colaboradores del programa 'Supervivientes: Conexión Honduras'



María Jesús Ruiz, que ha vuelto del concurso relajada y feliz según recoge Exclusiva Digital, respondía, intentando quitar hierro al asunto y que no surgiera una disputa: "Eso fue al principio, yo creo que lo que ha pasado en la isla se queda en la isla, yo no te tengo ningún rencor y ya está"



Saray le respondía

"Pero la isla María Jesús, bueno te voy a llamar hermana por como tú me llamabas a mí allí y sueles llamar a todas las personas. Mira yo te voy a decir una cosas pero en tu estilo..."



María Jesús: "Pues tienes que tener mucho para hablar tú"



Saray: "El alma la tienes podrida. Mira has sido falsa, embustera, traidora, chivata..Todo lo malo ha caído en ti, eres como cuando al demonio se le ve el alma que tiene pupas de pus, así eres, lo siento, lo tenía que decir"



María Jesús: "¡Que barbaridad! Lo que tengo claro es que ni pretendo caerle bien a todo el mundo, no sería humana, ni pretendo llevarme bien con todo el mundo,Esto es como una mini sociedad lo que tenemos aquí, nos juntamos con nuestros amigos y hay gente con la que no tenemos estima. Yo soy una persona educada y no pensaba entrar en esto.."



Saray: "Tu educación me sobra, perdona, porque yo entro y mi marido me hace eso y no digo 'no pasa, nada, no pasa nada' y el pedrusco (señalándose la mano como para un anillo) ¿Me lo has comprado? Entonces, cariño yo te digo lo que eres, has sido la pupa con pus de la isla"



María Jesús: "Yo tengo una cerrera por delante y hay personas que cuando acabe el concurso les deseo lo mejor pero no van a dejar de estar encerradas en una habitación con lo cual ya tienen bastante. Yo vengo tan renovada y con una felicidad que es que a mí me da igual lo que diga una persona que ha sido expulsada la primera semana del concurso. Vergüenza le tenía que dar estar en un plató donde le han echado por violenta