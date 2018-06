La escapada de Jorge Javier Vázquez a Cerdeña con los dueños de la Fabrica de la Tele

Jorge Javier Vázquez y Oscar Cornejo y Adrián Madrid, ademas de tener una relación de "jefes y empleado" son grandes amigos desde hace mucho tiempo. Nos remontamos a los principios de 'Aquí hay Tomate', programa que crearon Modrego y Madrid antes de fundar La Fabrica de la Tele a petición de Paolo Vasile para convertirse en la gran productora de confianza de Mediaset España.

Adrian Madrid y Oscar Cornejo

Una relación de amistad que, tal y como cuenta Exclusiva Digital, seguro habrá tenido altibajos, como cualquier otra que se precie, pero que se mantiene en el tiempo porque es que además es muy fructífera en términos económicos para los tres., y por ello han cogido sus trolleys y tras a gala de 'Supervivientes' del pasado jueves, Vázquez, Cornejo y Madrid ponían rumbo a la isla de Cerdeña para pasar unos días de relax antes de que tenga lugar la final del programa de supervivencia, que por razones de competencia y audiencia, Telecinco este año ha fraccionado en dos galas.



En su blog de la revista Lecturas. Jorge Javier Vázquez cuenta su escapa a la tierra sarda:



"Antes de enfrentarme a la gran final de ‘Supervivientes 2018' pido permiso para marcharme unos días y enfilar lo que me queda de curso con energía. Hemos gozado de una edición tan brillante como agotadora El éxito ha sido tan abrumador que ha habido semanas que he presentado tres entregas, lo que unido al ‘Sábado Deluxe' significaba que me metía en la cama entre las dos y las tres de la madrugada...Pero el esfuerzo ha valido la pena: esta edición pasará a mi historia como una de las mejores de mi vida.



Me escapo con Óscar y Adrián a Cerdeña para regalarnos unos días juntos. Son los productores de La Fábrica de la Tele y mis dos mejores amigos. Llevamos juntos más de diez años y hemos pasado por todas las fases habidas y por haber: amor, odio, felicidad, rutina, desidia. Ahora estamos en una época espléndida, viviendo con esa dulce sensación que provoca desear seguir estando juntos el resto de nuestras vidas. Los tres formamos parte de lo que conocemos como ‘El club'. Al principio, cuando trabajábamos en ‘Aquí hay tomate', quedábamos periódicamente tras acabar el programar para desahogarnos. Aquí nacieron las tardes de club....



Ayer estuvimos en Cagliari buscando bares donde tomar unas copas, pero estábamos tan cansados que nos retiramos pronto. Hoy volveremos para ver qué se cuece por la ciudad y, llegado el caso, divertirnos como millennials.... A ver qué tal nos reciben los sardos."