Las brutales heridas que les provocó 'La Noria Salvaje' a Sofía y Logan

La emisión del programa 'Supervivientes: Camino a la final', a parte de ser un 'Sálvame' con recursos de vídeo de algunas cosas sucedidas en Honduras que ya hemos visto y otras inéditas, ya que los finalistas y el equipo allí desplazado se encuentra viajando a Madrid, dejó unas imágenes impactantes que tuvieron lugar en la prueba de líder denominada 'Noria Salvaje' del jueves pasado en la que participaron Sofia Suescun y Logan Sampedro.

Una prueba en la que los dos supervivientes hicieron historia al aguantar sobre ella, como dos auténticos 'Jabatos', casi 11 minutos. y que la dirección del programa no había valorado lo suficiente ante los daños físicos que causó a los concursantes.

Pero tras este galáctico récord de duración y el subidón inicial de haberse alzado los dos como líderes, llegaba las consecuencias del esfuerzo realizado en forma de mareos y unas aparatosas heridas causadas en los muslos y brazos de los concursantes que provocaban el llanto de dolor de Sofía, según infroman en Exclusiva Digital.

"Es que me duele todo", decía la de navarra al médico que revisaba de las heridas que la noria le había infringido en su cuerpo. "Me escuece mucho", exclamaba Sofía, con cara de dolor y sin poder contener las lágrimas. Además, sin bajar aún de la noria, la concursante se tapaba la boca dejando claro que las vueltas le habían provocado sentirse un poco mareada. "No voy a vomitar, pero me duele todo", aclaraba ella. El equipo médico del programa vendaba alguna de las heridas de Sofía y cubría otras con yodo para aliviar el dolor de la ganadora de GH 16.

Tras haber sido atendida Sofía, comentó con Raquel Mosquera que la sensación que tenía agarrada a la noria era la de estar quemándome piernas y brazos con una llave caliente. "Eres una campeona", le repetía su compañera de concurso.



Por otro lado Logan, quien se enfrentó a ella en la Noria, no dudó en reconocer a Sofía el gran mérito que tuvo por haber sido magnifica contrincante: "Ya tío, ha aguantando como una campeona", le decía Sergio Carvajal a Logan, quien ratificaba el comentario de su amigo el influencer.