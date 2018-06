Cruce de reproches entre 'El Hombre de Negro' y Joaquín Cortés en 'Bailando con las estrellas'

Este martes tenía lugar la quinta gala de 'Bailando con las estrellas', la cual no estuvo exenta de polémica tras la expulsión la semana pasada de Rossi de Palma y las valoraciones que hizo el jurado de Pablo Ibáñez (El Hombre de Negro) tras su actuación.



Joaquín Cortés hacía un alegato al publico que vota para que piense mejor las decisiones de sus valoraciones sobre las actuaciones de los concursantes ya que se había quedado muy triste con la expulsión de Rossy de Palma.



Mas adelante la actuación de Pablo Ibáñez ('El Hombre de Negro) y Sara Baudín, bailando la samba 'La gozadera', según recoge Exclusiva Digital, no gustaba al jurado siendo valorada negativamente, por lo que Pablo intentaba que no fueran demasiado duros en sus votaciones el jurado diciéndoles:

"Yo creo que sí que he evolucionado y, bueno, no sé. Creo que sí que se me ve mejor que al principio"

Pero su argumentación no convencía y le daban las puntuaciones más bajas de la noche: un cuatro, otro cuatro y un seis. Algo que no gusto a Ibáñez quien pidió permiso para hablar:

"Yo no entiendo la parte en la que se dice que hay evolución y las notas bajan. O hay evolución o no hay evolución, pero si la hay, entonces las notas deberían cambiar. Pero vamos, yo sigo con la moral bien alta"

Mientras tanto se podía escuchar, al tener los micros abiertos, como los componentes del jurado decían que no habían visto esa evolución en el concursante.



Joaquín Cortés se quedaba con el mensaje de Pablo Ibáñez y en la siguiente actuación de la noche, la de Manu Sánchez y Mireya Arizmendi, aprovechaba para lanzar una indirecta muy directa a 'El Hombre de Negro'