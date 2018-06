Una colegiala británica, de 13 años, cautiva a los jueces de America's Got Talent con un clásico de Otis Redding

Los jueces de America's Got Talent quedaron impactados por la actuación de una colegiala británica de solo 13 años que realizó una brillante interpretación de un clásico de Otis Redding en el programa de este martes 12 de junio



El equipo de jueces, en el que se encuentran Simon Cowell, Mel B y Heidi Klum, dio un gran ovación a Courtney Hadwin, de 13 años, de Peterlee en el condado de Durham, tras su increíble audición.



Según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, la jovencísima participante del concurso de talentos que estaba esperando The Academy en Shotton Hall, comenzó a sentir como si el mundo le diera vueltas en la cabeza cuando los jueces la estaban sonriendo, y Mel B gritó: "¡Dios mío!"



Courtney no era la primera vez que aparecía en un talent televisivo ya que anteriormente había aparecido en The Voice Kids en el Reino Unido.



Simon Cowell dijo: "Tú eras una pequeña cosa cuando saliste y verdaderamente eras como un león" añadiendo "Quiero decir genuinamente increíble".



El juez Howie Mandel agregó, "¡Usted no es de este planeta!" levantándose y presionando el 'pulsador dorado', que la enviaba directamente al final.