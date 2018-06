El brutal 'zasca' de Rosa Benito a 'Supervivientes' por el dato de audiencia de la final del concurso

A pesar de haber sido colaboradora de algunas galas de 'Supervivientes' en esta edición del 2018, a Rosa Benito, ganadora de la edición del concurso de supervivencia en el 2011, parece que no le ha hecho mucha gracia todas las flores, a bombo y platillo, que se ha echado el concurso y presentador como edición más vista de la historia del programa y desde Twitter recordaba a todo el mundo cual ha sido hasta ahora la final del concurso de supervivencia de Telecinco que más espectadores ha congregado delante del televisor



Sin duda es un hecho irrefutable que esta edición de 'Supervivientes' ha batido muchos récords: de audiencia en muchas galas, de número de programas semanales, de expulsiones disciplinarias y abandonos, de agresiones verbales etc, etc, pero lo que también es irrefutable es que la final no ha sido la más vista de su historia



Según ha recogido Exclusiva Digital, la excolaboradora de ‘Sálvame' publicaba varios tweets que dejaban a los pies de los caballos a Telecinco y Bulldog, la productora del programa.

Esto me lo ha mandado un amigo y quiero compartirlo con todos vosotros @Supervivientes 2011 gracias!!! La gente sigue teniendo memoria después de tantas ediciones, siempre se recuerda SV 2011 😘 ea... orgullosisima de mi edición💞 pic.twitter.com/9HOEVjDWb3 — Rosa Benito (@RBenitoOficial) 15 de junio de 2018



"Esto me lo ha mandado un amigo y quiero compartirlo con todos vosotros", escribía en su cuenta oficial de Twitter Rosa acompañado por una serie de capturas con las audiencias del programa.

"La gente sigue teniendo muy buena memoria después de tantas edición. Siempre se acuerdan de Supervivientes 2011. Orgullosísima de mi edición".

"Según estos datos, Supervivientes 2011 sigue siendo el más visto", decía la madre de Rosario Mohedano. Una corrección en toda regla a modo de 'zasca' en toda la cara a todos los que se les ha llenado la boca de share y audiencia