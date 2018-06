Maite Galdeano a su hija Sofía: “Sabía que no aguantaría la apnea, pero ella es muy olímpica”

Sofía Suescun se proclamaba ganadora este jueves 14 de junio de ‘Supervivientes 2018' tras ganar en el televoto a Logan Sampedro. Un televoto del que no hay constancia de su veracidad al no haber ningún fedatario público, que se sepa, dando fe de los resultados. Con esto no queremos desmerecer el triunfo de la concursante navarra, pero no cabe duda que Logan Sampedro, a quien derrotó en el último momento, era mejor candidato como superviviente a haberse alzado con el triunfo.

Tras hacer un papelón en la última prueba del concurso, consistente en ver quien aguantaba más tiempo en apnea, y donde no duró ni cinco segundos, Sofía tuvo un primer enfrentamiento eliminatorio con Raquel Mosquera en el televoto. Según recoge Exclusiva Digital, Sofía estaba muy disgustada por lo mal que había hecho la prueba pero para que superara mejor ese trance, el programa le tenía preparada una gran sorpresa: ¡el reencuentro con su madre, Maite Galdeano!

Madre e hija se fundían en un emotivo abrazo que hacía que se le fuera el enfado inmediatamente. Su madre también la tranquilizaba y le daba su apoyo con otra frase que seguro pasará a la historia: "Sabía que la apnea no aguantaría, pero ella es muy olímpica"