Mediaset ficha al maestro Joao para uno de sus programas

Ha sido uno de los descubrimientos de la edición de 'Supervivientes' de este año y parecía claro que el maestro Joao iba a continuar de una u otra forma en algún programa de Mediaset España.



La improvisada complicidad que ha tenido con Jorge Javier Vázquez desde el principio del concurso de supervivencia y que se haya convertido en uno de los personajes más queridos de este reality han hecho que en Mediaset vean en el vidente un personaje para uno de sus programas.



Por eso, según recoge Exclusiva Digital, Jorge Javier Vázquez daba la sorpresa al ex superviviente anunciando será el nuevo asesor del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.



Lo que no terminaba de aclarar el de Badalona era si el maestro Joao será su asesor del amor cuando el presentador acuda a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para buscar una pareja.



Apostamos a que si. Los dos podrían dar momentos hilarantes con sus conversaciones irónicas basadas en el sexo gay.



Pero ahí no quedó todo. Como en su momento prometió Jorge Javier al maestro Joao, el vidente hizo un pequeño avance del futuro del presentador leyendo su culo en directo



El concursante de 'Supervivientes 2018' le ha asegurado que se avecina un importante cambio en su vida, que va a ser algo que se solucionará de manera inmediata. Jorge Javier enseguida lo relacionaba con la venta de su casa.