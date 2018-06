Máximo Pradera despelleja a Màxim Huerta desde TV3: "Es una petarda, le gusta el oropel vacuo y la copita de champán"

El plasta de Máximo Pradera, que anda lampando por las televisiones independentistas a ver si pilla algo y paga las facturas, intervenía este viernes 15 de junio de 2018 por la mañana en el programa 'Tot es mou' de la cadena autonómica TV3.

Y habló sobre la dimisión de Máxim Huerta como ministro de Cultura



El programa hacía una conexión en directo con el periodista y Pradera, incoherente donde los haya y con más agujeros que un colador, no se mordía la lengua ni ahorraba calificativos descalificativos hacía el que fuera presentador en Telecinco:

"Huerta contó una sarta de mentiras, la investigación contra él surge con Zapatero. El problema no es la información sino cómo reacciona el ministro mintiendo. Se vio que no sirve para la función pública"

La periodista Pilar Eyre, que se encontraba en plató, defendía a Màxim Huerta intentando provocar a Máximo Pradera:

"No he visto esta dureza en ningún medio. Tú querías ser ministro de Cultura y respiras por la herida"

Contestación que, según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, hacía saltar la chispa entre ambos periodistas enfrentándose ambos con un Pradera que subía el nivel de ataque hacia el dimitido ministro de Cultura:

"Màxim Huerta es una petarda. No lo digo con carga homófoba, le gusta pasearse por los sitios, el oropel vacuo, la copita de champán, como un embajador. Huerta amenazaba con convertir la Cultura en un cocktail"

Eyre, ante la agresividad y dureza de los comentarios de Pradera, se limitaba a calificar sus palabras de "descalificaciones bochornosas".



Pero Máximo Pradera no daba por finalizados sus dardos contra Máxim y seguía dando su opinión diciendo que le parecía "un poco cateto" el hecho de "quedarse extasiado simplemente porque un presentador de televisión ha escrito tres o cuatro libros", añadiendo que "me parece que los libros de Màxim están más cerca de la mercancía que del bien cultural".



La presentadora del programa intervenía entonces preguntando a Máximo Pradera si no quería "cambiar o matizar" los calificativos que había lanzado a Màxim Huerta.



Pero Pradera, un provocador nato, rechazaba el ofrecimiento y se dirigía a Pilar Eyre diciéndole: