Francisco sobre las declaraciones de su hermano Juan Ramón: "Me da vergüenza ajena"

Francisco visitaba este sábado 16 de junio el 'Deluxe' para hablar de sus vivencias en 'Supervivientes' pero principalmente para que le pusiera los vídeo de las declaraciones que hizo su hermano Juan Ramón, con quien no se habla desde hace 25 años, mientras el cantante estaba en Honduras y que no dejaban en buen lugar al superviviente.



Según recoge Exclusiva Digital, al ver las imágenes, Francisco no podía evitar emocionarse y entrarle un cierta congoja ante Jorge Javier Vázquez porque todo esto le estaba dando "vergüenza ajena".

Francisco: "En este momento tengo una mezcla de...es mi hermano, no se (se emocionaba) me da vergüenza ajena y mucho más que haga esto cuando sabe que yo no me puedo defender, estaba en un lugar que yo no me enteraba de esto, pero a su persona le hace un flaco favor todo lo que está haciendo y diciendo, porque él sabe que es mentira y no sé qué le puede aportar todo lo que está haciendo.."