El vacile de Roi Méndez (OT) a Toñi Moreno en 'Viva la Vida'

Roi Méndez, uno de los concursantes con más carisma de la última edición de 'Operación Triunfo', acudía este domingo al programa 'Viva la vida' donde era entrevistado por Toñi Moreno.



Una entrevista que podríamos calificarla como de las más complicadas que ha tenido que hacer Moreno dado el particular sentido del humor y la ironía del invitado.



En ocasiones el 'triunfito' dificulta mucho a su entrevistador al no saber si está hablando en serio o en broma, tal es así que Toñi afirmó en algunos momentos que estaba "quedándose conmigo".



La presentadora, según recoge Exclusiva Digital, preguntaba a Roi por el momento más heavy que ha tenido con sus fans a lo que el cantante respondía que una vez en una firma de autógrafos le regalaron una tortuga viva en un frasco sin agujeros. "Que sí, que sí. Era una tortuga en un tupper, viva, y dije 'ábrela..." Todo esto ante una atenta mirada de Toñi no dando crédito a lo que decía



La conversación transcurría de la siguiente forma:



Moreno: "¿Y qué hiciste con la tortuga?".



Roi: "Yo creo que sigue en la mesa".



Moreno: "¿Que la dejaste allí?".



Roi: "No, se la devolví, se la devolví".



Moreno, dirigiéndose al público: "Lleva toda la tarde quedándose conmigo".



Roi: "No, creo que algo hice con ella, se la di a alguien de producción. Ahora estará en algún estanque feliz".



Pero el cachondeo no quedaba ahí ya que Moreno le preguntaba a continuación sobre sido lo más bonito que le ha pasado y la respuesta tenía su guasa:

"¿En la vida? Hombre, nacer supongo, la comunión... Y el lanzamiento, no sé muchas cosas"

Moreno ha pedido en ese momento a una cámara que la enfocase y decía muy seria mirando al objetivo: "Se está quedando conmigo".