María Patiño y Lydia Lozano bailan 'El chuminero' como si estuvieran poseidas

La costumbre de Lydia Lozano de ponerse a bailar en mitad del plató de 'Sálvame' la denominaron sus compañeros de programa como bailar 'el chuminero'



Una gran definición para sus vetustos movimientos, más propios de un tugurio de los 80, que la peliteñída periodista realiza creyéndose una auténtica 'Travolta'.



Pero, según publica Exclusiva Digital, este sábado en el 'Deluxe', María Patiño se unía a ella en una reacción que viendo detenidamente el vídeo parece como si estuviera totalmente preparada ya que casi es Patiño la primera que se levanta de su silla para comenzar a bailar en medio del plató.



La secuencia tenía lugar durante una discusión que mantenía Lozano con Gustavo González a grito pelado vociferando como posesos:

Cuando tienes movida con alguien pero de repente ponen tu canción favorita pic.twitter.com/acoB4mxLWm — murky (@murkyrules) 17 de junio de 2018

Gustavo: "Y ahora después si quieres te bailas el 'chuminero' que he estado hablando..."



Lydia: "Yo bailo el 'chuminero' cuando me sale de las narices y no doy explicaciones a nadie"



En ese ,momento sonaba música de Barry White y Lydia Lozano junto con María Patiño saltaban como dos resortes de sus sillas y comenzaban su show de baile discotequero que producía vergüenza ajena en muchos espectadores, preguntándose algunos de ellos "¿que toman estas chicas para perder la vergüenza ya hacer esto delante de las cámaras?" o "dos tertulianas del corazón que quieren ser estrellas"