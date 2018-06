David Bustamante sigue derrochando pasión con Yana Olina en 'Bailando con las estrellas'

La sexta gala de 'Bailando con las estrellas' de este martes fue un programa muy cinematográfico en el que los concursantes ofrecieron un homenaje al cine con sus bailes en la pista



De nuevo David Busamante y su pareja de baile Yana Olina dejaban su impronta y eran los protagonistas de la noche. La gran química y complicidad que existe entre ambos y vienen demostrando programa tras programa, facilitan su coreografía que siempre merece elogios y felicitaciones por parte de los miembros del jurado.



Según recoge Exclusiva Digital, el tema que bailaron Bustamente y Olina fue el chachachá 'The time of my life' de la película 'Dirty Dancing'. Finalizada su intervención, Roció Muñoz, la presentadora, preguntaba al cántabro cómo hace para bailar de manera tan pasional:

"Yo no sé ser de otra manera cuando tengo una mujer delante. Soy un romántico, soy un amante del amor y por eso le canto al amor y en esta ocasión, que me han dado la oportunidad, le he bailado al amor"

respondía Bustamante aun agitado por sus evoluciones en la pista de baile