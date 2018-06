Chelo García Cortés criticada duramente por sus fans que la califican de diva y prepotente

Kiko Matamoros regresaba este miércoles 20 de junio para hacer por segundo día su sección como defensor de la audiencia en 'el club del espectador'



Chelo García Cortes era la colaboradora que peor parada salía ya que se tenía que enfrentar a las criticas de una señora que aseguraba en su llamada de teléfono que la veterana colaboradora de 'Sálvame' había sido muy desagradable y maleducada cuando ellas y unas amigas cuando ilusionadas le pidieron hacerse una fotografía con ella en la calle. La señora calificaba a Chelo de diva y además también de tratar mal a sus compañeros de 'Diario Che'.



Unas acusaciones que la afectada, obviamente, desmentía en directo ya que era la palabra de esta seora contra la suya e instaba a sus compañeros de 'Diario Che' a que negaran el supuesto mal trato que reciben durante las grabaciones de la sección.





Pero por si acaso, y curándose en saludo que ya sabemos que parece que 'Sálvame' lo carga el diablo, admitía que no siempre le apetece hacerse fotos.

"Hay momentos del día que no te apetece que te hagan una foto. Siento micho si fui desagradable con usted pero no siempre me apetece hacerme fotos"

explicaba Chelo dirigiendo su mirada a cámara y finalizaba ya con un cierto toque de chulería:

"Soy libre de hacerme fotos o no. Cuando no tengo ganas no me voy a excusar"

Su clá de compañeras, Terelu y Belén, según recoge Exclusiva Digital, apoyaban a su compañera manifestando que hay momentos en los que no apetece ser objetivo de las cámaras, aunque sean las de los fans. La mayor de las Campos ha echado en cara a Matamoros que se estuviera "haciendo sangre" con Chelo cuando esto ocurre con muchos otros compañeros.



Pero como decíamos antes, 'Sálvame' lo carga el diablo y el programa tenía la grabación de lo que había denunciado la señora al teléfono. García Cortés tenía que ver las imágenes, en las que se escucha como les dice al grupo de mujeres: "¡Venga, que tengo prisa, guapas! Que me tengo que ir" o "Una, dos, tres, se acabó". Un tono que sus fans han calificado de prepotente y chulesco.



Pero ahí no quedaba la cosa. Una mujer, que se encontraba en las inmediaciones del donde estaba grabando el equipo de 'Sálvame', grababa con su teléfono móvil a Chelo. La periodista se daba cuenta y con cara de pocos amigos se acercó para llamarle la atención. "Me estás grabando, no tengo ningún problema pero dímelo. Estas cosas se hacen bien y ya está". Un reproche al que la señora contesta así: "¿Por qué tengo que decirte que te estoy grabando?".