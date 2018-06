Jorge Javier a calzón quitado: "En verano todos tenemos la esperanza de (en mi caso) desvirgarme"

Una vez finalizado 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez presentaba en Barcelona, este lunes 18 de junio, ante los medios catalanes su obra de teatro 'Grandes Éxitos' para iniciar sus representaciones en la Ciudad Condal y de paso aprovechaba para grabar un 'Cazamariposas' donde se tumbaba en el diván del programa para hablar de su corazón.



Un corazón que dice "no está roto" a pesar de la reciente ruptura con su exnovio que le pilló en un inoportuno inapropiado pero que decidió aparcar el dolor que le producía y salir adelante, disfrutar de su obra y de la edición de 'Supervivientes' que al final tantas alegrías le han dado.



Según recoge Exclusiva Digital, el presentador de 'Sálvame', que regresaba este jueves 21 de junio a su feudo del programa de las tardes de Telecinco cual triunfador que vuelve de las Américas, decía sobre su ruptura sentimental a Nando y Nuria, presentadores de 'Cazamariposas':

"A lo largo de los 10 años que hemos estado juntos hemos roto muchas veces y mi cerebro cree que es una más, aunque quizá sea la definitiva"

El momento que su exnovio decidió dejar su larga relación no fue otro que a una semana del estreno de su obra en Madrid.

"Yo fui súper frío y pensé: no puedo pensar ahora en esto. Lo aparqué." añadiendo que "Lo fácil habría sido regodearse en el dolor, pero no, dije 'me ha dejado, pues me ha dejado, pero ahora tengo una cosa para disfrutar"

Jorge no sabe si esta vez su ruptura será definitiva, pero parece que lo que sí tiene claro es que ha llegado el verano "En verano todos tenemos la esperanza de (en mi caso) desvirgarme"



Nando y Nuria proponían al de Badalona jugar a un juego muy 'millenial' para sacarle con quién se "acostaría, casaría y mandaría a la mierda". Abraham ha sido el elegido para una noche de pasión, aunque Eliad Cohen "tiene también una noche". Casarse nunca, él no cree en el matrimonio. Y no quiere malos rollos, así que no "mandaría a la mierda"a nadie.

"No me han propuesto el ministerio de Cultura, pero yo no habría aceptado como Màxim"

¿Qué hay de cierto en los rumores que aseguraban que Pedro Sánchez le habría ofrecido el puesto a Jorge? Nada. Pero aún así Jorge no habría aceptado: "Me imagino haciendo entrevistas y que me pregunten por los museos... a mi me encanta ir a ver arte, pero no estaría preparado."



Además, ha recalcado que Máxim hizo bien en dimitir: "Le habrían hecho la vida imposible"