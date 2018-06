Mónica Hoyos y Miriam Saavedra se verán las caras en los juzgados. Una de ellas ha interpuesto una demanda a la otra

Parece que al final el 'Y tú más' entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, la ex mujer y ex novia de Carlos Lozano respectivamente, se va a dirimir en un Juzgado.



Creemos que es una gran equivocación esta decisión ya que desde hace tiempo, los jueces desestiman la mayoría de demandas que se interponen en las que las dos partes forman parte del circo mediático de los programas de Mediaset, por lo que muy claros debe tener sus argumentos Mónica Hoyos para pedir judicialmente 150.000 euros a Miriam Saavedra



Según ha informado el programa 'Socialite', y recoge Exclusiva Digital, ha llegado a la redacción del programa el documento de "la querella criminal" interpuesta por la ex mujer de Lozano a la ex novia del ex presentador.



Según ese documento, a Mónica no le gustó el tono vejatorio que Miriam utilizó para referirse a ella en distintas intervenciones de televisión, explicando en el programa de María Patiño que en la querella se detalla cada intervención de Miriam, el día y el espacio televisivo en el que ha proferido insultos o descalificaciones como "bruja", "mala persona", "falsa" o que es "una mujer sin sentimientos".



A Mónica paree que le ha molestado también que su imagen pública se haya visto dañada mientra Miriam ha estado este tiempo ganando dinero, dice que a a su costa.



Por todo ello Mónica Hoyos pide a Miriam, primero, que se disculpe públicamente de todos los insultos que le ha dedicado. Segundo, que no la vuelva a nombrar en público. Y por último 150.000 euros, imaginamos, en concepto de daños y perjuicios.



Y nosotros nos preguntamos: ¿Pero de verdad ha presentado una querella criminal? ¿O es una demanda civil?



Vamos a ver como encaja este golpe Miriam Saavedra y si reacciona en igual manera, contrademandando a Mónica Hoyos.



Seguiremos esta historia para mantenerlos informados puntualmente.