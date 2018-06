Cómo dos 'Don Nadie' llenan de contenido los programas de Telecinco durante más de 4 meses

Antes de que alguien se de por ofendido me permito traer a continuación la definición que la Real Academia de la Lengua da al término 'Don Nadie': "Dícese de persona sin valía, poco conocida, de escaso poder e influencia".



Una definición que podríamos aplicar a decenas de personas que pululan por los platós de algunos programas de Mediaset España, y que por desgracia se convierten en ejemplos a seguir de otros jóvenes que ven esos programas.



Todo el mundo sabe a que formatos me refiero pero en lo que quiero incidir hoy es en la habilidad que tiene Telecinco para dotarse de contenido muchos meses con varios de estos 'Don Nadie'.



Me refiero en concreto a Sofía Suescun y Alejandro Albalá. Desconozco su formación académica pero mucho me temo que no es de las de cuadro de honor.



Dos jóvenes a los que si ahora les pidiéramos su curriculum vitae, estoy convencido que en su actividad profesional pondría: Colaborador de televisión.



No soy sospechoso de ser un apesebrado de Mediaset, más bien todo lo contrario, pero tengo que reconocer que el grupo que pilota Paolo Vasile es un genio a la hora de crear y destruir pequeños 'monstruitos' televisivos a los que pasea por sus platós exprimiendo al máximo su vida privada y miserias personales, y a los que en pocas semanas convierte en populares haciendo que sean reconocidos por la gente en la calle. Esta situación crea un grave peligro en estas personas, muchas de ellas sin estar formadas del todo por su juventud que llegan a pensar en su gran mayoría que son importantes al tener ese reconocimiento público y popular.



El caso al que me refería anteriormente de Sofia Suescun y Alejandro Albalá es especialmente significativo, sobre todo porque se deriva de una perfecta maniobra orquestada en las mesas de algunos guionistas y directivos.



Repasamos: Sofia Suescun, ganadora de la 16ª edición de 'Gran Hermano', concursa en 'Supervivientes 2018'. Su pasado amoroso es proclive a generar situaciones conflictivas y eso lo saben. Su pareja actual, Alejandro Albalá, ex marido de Chabelita Pantoja, es la persona encargada en defenderla en plató, pero las cosas empiezan a ir mal desde los primeros compases del concurso al surgir un amago de flirteo entre Sofía y Logan Sampedro, otro de los participantes del concurso de supervivencia.



Desde es momento, Alejandro Albalá empieza a tomar un protagonismo inaudito en 'Supervivientes', viajando en dos ocasiones a Honduras, la última de ella estando siete días en la isla.



Mientras tanto, se empiezan a intentar sacar trapos sucios de Albalá, Sofia, ex parejas, y para rematar el guión llevan de concursante suplente a Hugo Paz, ex novio también de Sofia Suescun.



Todo un guión digno de una serie de amor, celos y traiciones.



Pero, y lo más importante de todo esto, ¿Que curriculum académico tiene este perfil de personaje que crea Mediaset y al que muchos jóvenes sin oficio aspirar llegar?



Quizá, y podemos estar confundidos para la inmensa mayoría en general, la felicidad sea esa: Ser un 'Don Nadie'