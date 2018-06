Grave cruce de insultos y acusaciones entre Rafa Mora y Alejandro Albalá en 'Sálvame'

Rafa Mora, ese individuo musculado que fue tronista en 'MYHYV' y ahora forma parte del plantel de colaboradores de 'Sálvame', lleva una temporada muy crecidito hablando de todo y de todos, sepa o no sepa de lo que habla. La mayoría de las veces lo segundo.



En el programa de las tardes de Telecinco de este lunes, Rafa Mora explotaba contra ese otro transeúnte de los pasillos de Mediaset que es Alejandro Albalá al que su relación con Sofia Suescun le ha dado popularidad mediática telecinquera..



Según recoge Exclusiva Digital, tras someterse Albalá el sábado pasado al PoliDeluxe, demostrando que no ha sido desleal a quien era su chica. Albalá desmentía las informaciones de Rafa Mora, reprochándole que no las contrastara (habría que preguntar a Mora si sabe lo que es contrastar) y el aludido, después de llamarle parásito, estallaba: "Tú estás celoso, piensas que Sofía e Iván están tonteando y estás reventado por dentro".



"Rafa, sé que te gusta el sillón de ‘Sálvame', pero contrasta la información", decía para empezar Alejandro Albalá en su intervención telefónica en el programa. Un torpedo en toda la linea de flotación de Mora que respondía con sus modales chulescos: "A ver, parásito, yo estoy aquí por mérito propio desde 2009 y tú por aprovecharte de Isa Pantoja".



El intercambio de insultos derivaba en un violento encontronazo verbal en el que Albalá acusaba a Rafa de hacer la pelota a su amigo, Kiko Rivera, atacándole a él por ser el ex de Isa Pantoja: "¿qué tienes contra mí? ¿qué te he hecho en la otra vida?"



Pero Rafa cree intuir lo que le pasa a Albalá. Al parecer, Sofía e Iván González han coincidido en un bolo, han dormido en el mismo hotel y Alejandro podría desconfiar: "estás celoso, lo sabemos, piensas que Sofía e Iván han estado tonteando el fin de semana en el bolo y estás reventado por dentro". Algo que Alejandro negaba. "Creo que Sofía me cree, en el Poli salió todo lo que tenía que salir".