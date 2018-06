Se abre la 'veda' del Maestro Joao: Los programas de Telecinco empiezan a sacar sus trapos sucios

Si el 'Maestro' Joao creía que se iba a ir de rositas tras su participación en 'Supervivientes', estaba muy equivocado. Indagar en las alcantarillas y el pasado de los participantes del concurso de supervivencia que más juego pueden dar es una premisa de 'Sálvame' que va en sus 'estatutos'.



Joao pensaba que su 'buen rollito' con Jorge Javier Vázquez cuando disputaba el concurso en Honduras le iba a librar de ello, pero nada más llegar a España ya se dio cuenta que no iba a ser así, de hecho el propio Joao quiso restar importancia a ello diciendo "ya sabemos que esto es televisión, es espectáculo"



Pero como recoge Exclusiva Digital, hasta el momento lo que recibía Joao solo eran perdigonadas, ahora llega la artillería pesada.



Sunflowers, quien fuera amiga íntima del vidente, intervenía en ‘Sálvame' para destapar todas las "mentiras" (según ella) del Maestro Joao. Dice que de vidente no tiene nada y que lo único que está haciendo es vivir la vida de otra persona:

"Está viviendo una vida que no es la suya. El que era vidente y tenía un novio con VIH era un amigo suyo de toda la vida que falleció"

Esta señora define al Maestro como una persona "mala" y "prepotente" que utiliza "artimañas" para hacer daño. Pero además habla del "niño" como un "amor de alquiler" y asegura que Joao llamaba "ratas" a los colaboradores de 'Sálvame' y en especial a uno de ellos: "Decía que si lo había conseguido Kiko Hernández él también podía".



Por otro lado la gran hermana, Chiqui y su pareja Borja eligieron al Maestro Joao como padrino de su hija, pero según recoge la web de T5 parece que su amistad se ha visto truncada. Tras la salida del vidente del concurso de supervivencia, aún no se ha puesto en contacto con sus amigos y, ahora, Borja deja caer que solo ha estado con ellos cuando estaban en televisión:

"A día de hoy, por la cría nunca me ha preguntado. Cuando ya no estás en televisión no te escribe. Le gusta más la televisión que a un tonto chupar un candado"