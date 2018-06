El Prenda y el militar de 'La Manada' se descojonan de un cámara que tropieza y cae al suelo

‘La Manada' sigue por desgracia siendo tema de actualidad informativa. Dice el refrán que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio" y eso es lo que deberíamos hacer todos los medios ante esto individuos que ahora además parece que se chulean y vanaglorian por la calle. Pero la información es nuestro deber y tenemos que darla muchas veces aunque nos repatee.



Según informa la web de T5 y han recogido nuestros compañeros de Exclusiva Digital, en su segundo día de firma en los juzgados de La Manada, el Prenda y el militar de 'La Manada' prefirieron acudir juntos a su cita con la Justicia. A su salida, un cámara de Telecinco que estaba haciendo su trabajo y caminaba hacia atrás sin poder ver lo que ocurría al tener la vista puesta en su grabación, ha tropezado con un bordillo cayéndose al suelo. En ese momento, los dos condenados por los abusos sexuales no solo no se pararon para interesarse por el profesional accidentado sino que se descojonaron a carcajadas de él mientras continuaban caminando.



Por sus actos los conoceréis y estos elementos ya han demostrado con creces como son. Cuanto más lejos de ellos mejor. Esperemos al Karma