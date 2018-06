Kiko Matamoros sigue figurando en la nueva lista de morosos de Hacienda

La cuarta lista de morosos que ha hecho pública hoy la Agencia Tributaria está compuesta por un total de 4.318 deudores, cifraque supone un 5% menos respecto al anterior listado, mientras que el importe global de deudas que figuran en el nuevo listado supera los 15.300 millones de euros, alrededor al 0,6% menos que en la anterior, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Según informa Exclusiva Digital, Kiko Matamoros, el colaborador de Mediaset España que parece sentar cátedra cada vez que habla en un plató, sigue figurando en el listado de morosos con una deuda con el Estado, es decir con todos los españoles, que asciende a 1.016.643 euros (24.000 euros menos que en la lista anterior).

En esta lista se han incorporan otros nombres como Rodrigo Rato, el cantante Miguel Bosé o el futbolista Dani Alves.



Respecto a la primera lista que se hizo en diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en la actualidad es un 11% inferior, teniendo en cuenta las salñidas y nuevas entradas.



No obstante, un total de 1.515 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el cuarto, de forma que más del 30% de los que aparecían en el primer listado ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en el cuarto.



La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.



La primera lista de morosos se publicó el 23 de diciembre de 2015 y contenía 4.855 deudores con una mora de más de 15.600 millones, mientras que la segunda vio la luz el 30 de junio de 2016, con 4.768 deudores y una mora superior a 15.700 millones de euros, y la tercera el 23 de junio del año pasado, con 4.549 deudores y una mora de 15.400 millones de euros.



Del total de 4.318 deudores que figuran en el último listado, 340 son personas físicas por importe de más de 760 millones de euros y 3.978 personas jurídicas por importe de menos de 14.600 millones.