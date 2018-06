Los famosos no quieren ser entrevistados por Belen Esteban en el Carpool Karaoke de 'Sálvame'

Ya no saben que hacer en Telecinco con Belén Esteban. La de San Blas da la impresión de haberse convertido en una pesada carga de llevar dado que no aporta nada a 'Sálvame' a parte de algún berrido que otro. Tras llevar años y años contando su vida y la de las familia Janerio, sobre todo de Jesús Janeiro, padre de su hija Andrea, y la mujer de este, María José Campanario, y saber todo el mundo sus problemas con el azúcar así como las adicciones que ella misma afirmó que tuvo y según dice ahora ha conseguido salir de ellas, apenas tiene ya nada nuevo que contar de sus obras y milagros, y claro como opinadora pues la verdad es que a pesar de los años que lleva en los plató de televisión, deja mucho que desear.



Por ello, los genios de 'Sálvame', se han sacado de la chistera, mejor dicho han copiado (decía un compositor y cantante amigo mío que para que vas a inventar si puedes copiar) una sección para la de Paracuellos. Según recogen en Exclusiva Digital por Telecinco dicen que será una especie del famoso Carpool Karaoke de James Corden (ya les gustaría que fuera parecido y tuviera el éxito que tiene esta sección del británico) donde Belén Esteban entrevistará, y no sabemos si cantará con famosos mientras conduce (esperemos que no conduzca de verdad, de todos es conocido lo que le costó obtener el carnet de conducir)



Ante esta expectativa de sección, algunos medios y las redes sociales ya se están pronunciando al respecto, siendo mayoría de opiniones negativas. Incluso una revista de tirada semanal que sale los lunes publicaba en su sección de rumores un dato con el 90% de fiabilidad: "Los famosos no quieren ser entrevistados por Belén Esteban", así que bien, lo que se dice bien, no empieza la nueva sección de la Esteba.

"Conduciendo a trompicones con la ojos saltones" tiene los segundos contados. Leed ésta información pic.twitter.com/ELVEpGOmUG — Lady Cebolleta (@ladycebolleta) 26 de junio de 2018

Esperaremos a ver cómo se desarrolla finalmente y si aporta algo al veterano programa de las tardes de Telecinco.