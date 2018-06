Antonio Tejado se suma a la lista de afectados por 'Sálvame' y abandona destrozado el programa

Todo el que sigue 'Sálvame', sabe que son muy pocos aquellos famosos, colaboradores o presentadores que cuentan con el manto protector de no se sabe quien para que no hagan sangre de su vida personal



Antonio Tejado ha visto como se desbordaba el vaso de su aguante ante la situación que le han planteado en 'Sálvame', el programa del que es colaborador 'transeunte', debido a las informaciones que tenía el programa con algunos vídeos de lo que el ex de Rosario Mohedano habría podido hacer en el escenario de una conocida sala de fiestas de Barcelona



"Está muy mal, nunca le he visto así", decía Kiko Hernández, quien se precia de tener buena relación de amistad con el sobrino de María del Monte y ha pasado con él grandes crisis como su separación de Chayo, las polémicas posteriores, su segunda separación, pero nunca le había visto tan preocupado.



Según recoge Exclusiva Digital, Antonio arremetía contra sus compañeros tras verse acorralado por ellos en directo. La repercusión de estas informaciones iba creciendo día tras día hasta que llegaba a un punto que Tejado no podía soportar. El colaborador ha amenazado con dejar el programa y llevar ante la justicia a cualquier que especule sobre el asunto...



El colaborador entraba por teléfono tras oír lo que se decía de él "No tenía pensado entrar y no creo que vuelva a hacerlo", comenzaba diciendo Tejado.

"Yo en Barcelona hice lo que me dio la gana. Reto públicamente a que cualquiera visualice las pruebas de modo privado y diga lo que ha visto".

Tejado mostraba un enorme disgusto y malestar ante esta situación.

"Yo me retiro, cuelgo la maleta. Esto es insoportable. A mí me está dañando porque veo a los míos sufrir".



"Ayer se jugó con la dualidad, hoy con el exhibicionismo y yo no voy a jugar. Ni me he desnudado ni he hecho ningún show".



"El único show era entretener a la gente de una manera limpia en ‘Sálvame' y también voy a dejar de hacerlo porque esto no me compensa"

decía Antonio, decidido a dejar su puesto como colaborador. Además, ha anunciado que tomará medidas legales contra quien destape este tipo de informaciones.



"A mí no me compensa. Yo quiero ser feliz. Tengo una familia maravillosa, tengo mi vida sin ningún problema, no hay nada oscuro", aseguraba Antonio. "Esto se ha acabado. Mañana voy a poner una demanda contra todo" finalizaba diciendo Tejado.