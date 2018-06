La espeluznante mordedura de un bebe de víbora malaya a Frank Cuesta

El amor que Frank Cuesta siente por los animales a veces no es correspondido de igual manera por ellos y en ocasiones el aventurero y herpetólogo sufre las consecuencias de actos reflejos por parte de ellos.

No es la primera vez que hemos visto como el protagonista de 'Wild Frank' sufre mordeduras de todo tipo. Ayer sin ir más lejos, Cuesta publico un tuit que solo de verlo produce escalofríos.



Según cuentan nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Frank había sido mordido por un bebe de víbora malaya y él mismo tuvo que sajarse la herida para extrae el veneno que le había inoculado ya que se trata de la serpiente más letal del continente asiático

Sacando bebes de víbora malaya en un cole (la mas letal de Asia). Una de ellas me ha mordido y me he abierto y limpiado al momento para evitar necrosis. Ahora en el hospital mirando vitales...el dia a dia.... :)