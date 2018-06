El zasca de Macarena García a su novio Rafa Mora: "Puedo ir a la playa con quien quiera"

A Rafa Mora le ha dado 'Sálvame' donde más le pude doler tras publicar unas fotografías de su novia Macarena García en la playa con un amigo y en actitud cariñosa.



El musculoso colaborador y ex tronista de 'MYHYV' parece que está bastante molesto y "mosqueado", no entendiendo que su chica haya hecho algo así. Tal es su estado de nervios que al escuchar a Jesús Manuel Ruiz decir que podría ser un montaje ha estallado, llegando incluso a amenazarle.



Mora afirma estar enamorado de su chica, pero a la vez está decepcionado y la justificación que ha dado ella, que entraba telefónicamente en 'Sálvame' para excusarse, no ha aclarado nada la situación.



Según recoge Exclusiva Digital, Al ver las imágenes el colaborador del programa de las tardes de Telecinco decía: "Estoy mosqueado con Macarena por no tener consideración conmigo". Además, Rafa ha confirmado que su novia le habría engañado: "Pensaba que estaba tomando unos refrescos con una amiga", que era lo que parece que le había dicho.



Pero la cosa no podía quedarse solo ahí, en las fotografías. 'Sálvame' haceia una de sus piruetas informativas y llevaba a su plató a la autora de las imágenes para que diera testimonio de lo que había visto. "En el agua hubo besos y caricias". afirmando que ambos se comportaron en todo momento como una pareja "claramente" y se alejaban en el agua para poder besarse y acariciarse. Allí él cogía en brazos "continuamente" a la novia de Rafa que se mostraba cautelosa ante los testigos que lo presenciaban.

Además Rafa Mora contaba que "cuando me enviaron las fotos de Macarena con el chico la llamé y no me cogió el teléfono", añadiendo:

"Me puse tan nervioso, porque ella me dijo que estaba tomando unas cervezas con unas amigas y me mandan estas fotos que no reconozco ni al chico".

Pero más tarde se dio cuenta de que era un compañero de clase de Macarena y, aunque dice saber que "no es su amigo gay" aseguró que confía en Macarena, al menos, por el momento.

El colaborador de ‘Sálvame' seguía muy nervioso y cuando Jesús Manuel le insinuó que todo puede ser un montaje y admite desconfiar, Mora sacó toda su artillería llegando a amenazarle, y advirtiéndole:

"Como me toques las palmas voy a sacar una fotito en la que te estás liando con una persona que no le va a hacer gracia salir."

Pero faltaba la versión de la protagonista del encuentro playero. Macarena entraba por teléfono para dar explicaciones sobre las polémicas fotos. La novia del colaborador de ‘Sálvame' era muy clara: "No veo nada malo en ir a la playa con un amigo o una amiga, y no es malo que me apoye en el brazo de un amigo". Macarena no lleva bien ser perseguida, pero dice tener claro que quiere seguir con Rafa, aunque él no podía disimular su dolor por todo lo sucedido...