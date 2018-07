El Maestro Joao sigue leyendo culos en Telecinco, ahora ha tocado el de Toñi Moreno

"Culo veo, culo leo" parece que se ha puesto de máxima el Maestro Joao desde que lo pusiera de moda durante su estancia en Honduras participando en 'Supervivientes'



El ex concursante de la ultima edición del programa de supervivencia de Telecinco acudió este sábado al plató de 'Viva la vida' para hacer su particular show.



Toñi Moreno ya le había pedido desde el programa que cuando la visitara tenía que leerla el futuro es esa zona donde la espalda pierde su casto nombre, y esta era la ocasión idónea para ello.



Según recoge Exclusiva Digital, tras colocarse detrás de una pantalla que dejaba ver la sombra de ambos, el vidente comenzó su ritual de 'culomancia' aunque con unas perdiciones demasiados extrañas:



Primero dijo a la presentadora que iba a hacer un nuevo programa con animales y que tenía un lunar que indicaba claramente que iba a ser algo relacionado con un caniche. Después continuaba diciendo que iba a cultivar bonsais en su terraza. También afirmó que tenía el culo tan duro como el de Rafa Mora, algo que resultaba bastante sospechoso, pero luego ya vino el remate al decirle que se iba a quedar embarazada, "estoy viendo un bombo en el futuro" algo que Moreno ha dicho en numerosas ocasiones que sería su deseo pero por lo que sea, y ahí no vamos a entrar, parece una misión complicada.



Y claro, al quitar el panel donde estaba llevando a cabo sus perdiciones pudimos ver como la presentadora y el vidente se habían quedado con el personal ya que Toñi Moerno llevaba un culo de pega, de plástico duro y turgente, colocado encima de su pantalón.