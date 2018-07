Sofía Suescun podría estar embarazada de Alejandro Albalá

Sofía Suescun era el plato fuerte de 'Sábado Deluxe', para seguir explotando los buenos registros que ha dado el culebrón con Alejandro Albalá, su ' novio' o 'ex novio', y es que a estas alturas aún no sabemos realmente lo que es



Sofía, que ya tiene más tablas en televisión a sus 21 años que algunos que llevan toda una vida delante de una cámara, no dejó indiferente a nadie, algo que es habitual en la navarra. Sobre todo cuando, llegados a un determinado punto, Rafa Mora soltaba el 'scoop' de la noche "Maite Galdeano puede ser abuela"



Según explicó Sofía, algo que ya han contado en algunos artículos nuestros compañeros de Exclusiva Digital, las concursantes que participan en 'Supervivientes' sufren problemas hormonales por la falta de alimentación y esfuerzo, retirándoseles las regla y/o teniéndola sin una periodicidad estable.

"Es verdad que utilizo un método anticonceptivo, como muchas niñas de mi edad. Pero es verdad que cuando voy a 'Supervivientes' dejo de tomarlo. También es verdad que allí, por la falta de comida, se me corta la regla y a día de hoy sigo sin tenerla. Y hasta que no me baje no puedo volver a usar anticonceptivos"

explicaba Sofía.



Rafa Mora, metía un poco más los deditos en el asunto diciendo: "Alejandro quería tener algo más". ¿Un bebé?, preguntaron los colaboradores.



Rafa se dirigía a Sofía: "¿Es posible que Alejandro esté preocupado porque Sofía está sexualmente rara? Quizá Alejandro está preocupado porque piensa que podríais ser papás".



La ganadora de la edición de 'Supervivientes' de este año respondía:

"Es complicado. Hay que tener cuidado. Desde que fui a 'Supervivientes' no tomo métodos anticonceptivos y hasta que no me vuelva la regla no puedo tomar nada. He estado intimando con Alejandro, solo he estado con él".

dijo Sofía ante las preguntas de los colaboradores sobre si solo había estado con Alejandro o había tenido relaciones intimas con alguien más, ratificando con seguridad Sofía que solo había estado con Alejandro.



Sofía, que es muy joven, aseguró que no querría ser mamá, aunque dijo que se sentía rara. "Estoy rara, sí, me lo dice todo el mundo, no solo Alejandro". "Ay, madre de Dios, que al final puede estar preñada..." dijo Jorge Javier Vázquez, aunque luego reflexionó: "Conociendo cómo se manejan, sería otro precio", en clara referencia a que si Sofía estuviera realmente embarazada, el caché de la noche habría sido mucho más alto.

Pero tiempo aún hay. Ya se sabe, primero se lanza un cebo y luego a ver si pica el programa.