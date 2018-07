La gran traición de Gustavo González a Patiño, Terelu, Belén Esteban y Gema López

Kiko Hernández, que presentó 'Sálvame' el viernes de la semana pasada, echó a Gustavo González de plató al haberse sentido traicionado por el colaborador por haber mediado el novio de María Lapiedra entre un fotógrafo y una revista para vender fotos de Hernández y su nueva casa.



Sin embargo, parece que no ha sido el único sobre quien habría pasado información Gustavo, según ha podido saber Kiko Hernández y recoge Exclusiva Digital, el paparazzo habría facilitado fotografiad aunque sin importancia, de otros de sus compañeros y sobre todo compañeras, habiéndolas acompañado de y de una noticia. Además Hernández ha dado los nombres de las afectadas: Gema López, María Patiño, Belén Esteban y Terelu Campos.



Parece que una traición ha destapado otras traiciones o actuaciones desleales. Kiko Hernández manifiesta haber recibido llamadas en la que acusan a Gustavo González, colaborador de ‘Sálvame' pero también propietario de una agencia de prensa, de haber facilitado información de sus compañeros de plató:

"Me dicen que si coincidías con alguien o sabías de una noticia de una persona allegada a ti, tú en ese momento has dado la noticia y también una fotografía chorra"

"Me han hablado de Gema López, María Patiño, Belén Esteban y Terelu Campos". Es más en el caso de las hija mayor de María Teresa Campos, le hablan a Kiko Hernández de "fijación".

Pero Gustavo González niega haber jugado sucio: "yo no soy desleal a ninguno de mis compañeros". El colaborador ha recordado que no es la primera vez que le acusan de este tipo de actuaciones: "no tengo enemigos en mi profesión, pero hay gente a la que caigo mal, compañeros con los que he tenido problemas".