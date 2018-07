Desproporcionada y humillante bronca de Samantha Vallejo-Nágera a Oxana en 'Masterchef 6'

Semifinal de vértigo en 'MasterChef 6' en la que salió a relucir el carácter de Samantha Vallejo-Nágera que no conocíamos y sorpendió a todos. La juez no dudó en mostrar su enfado con Oxana, cuando la aspirante a alzarse con el triunfo en esta edición del talent de cocina de TVE, no supo hacer un praliné. Una excesiva bronca que dejó a Oxana llorando y en la que Pepe Rodríguez tuvo que intentar solucionar cuando Samantha ya se había ido



Los concursantes comenzaban la semifinal enfrentándose a la prueba que mas pueden temer: La pastelería y repostería.



Según recoge Exclusiva Digital, en el primer reto, los aspirantes tenían que reproducir cinco postres de cinco reconocidos reposteros, Valentina Lorieto (tres estrellas Michelin), Ana Lucía Jarquín (tres estrellas Michelin), Xavi Donnay (tres estrellas Michelin), Montse Abellà (dos estrellas Michelin) y Javier Aguiar (una estrella Michelin). Además, recibían la visita de Miri de la quinta edición de 'MasterChef 5' que les daba algún consejo.



La prueba la ganaba Oxana que además se llevaba como recompensa un contrato de trabajo de un año en un resort de Catalonia Hoteles en República Dominicana.



En la prueba de exteriores, el programa rendía una homenaje a las mujeres de la gastronomía española en el Club Alma Sensai de Madrid, el club privado para mujeres más distinguido de Madrid situado en el Barrio de Salamanca. Aunque era un trabajo en equipo, la valoración se hacía individualmente. Los aspirantes elaboraban un complejo menú de cuatro platos compuesto de flores de alcachofa confitada con brandada de bacalao y pan de ajo-perejil; salmonete con rabitos de cerdo y mahonesa de encurtido; pichón de bresse con reposado de ensalada líquida de guisante y foie asado; y un postre almendrado.



Llegados a la prueba de eliminación, Daniel, Oxana y Marta se enfrentaban a una Caja Misteriosa muy dulce. Todos replicaban un postre del maestro chocolatero y repostero de mayor prestigio internacional, Fréderic Bau. Un importante reto que Daniel no superaba, quedando eliminado.

Así las cosas, la semana próxima Ketty, Toni, Oxana y Marta competirán para alzarse con el título de ganador en la final de 'MasterChef 6'.