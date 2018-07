María Patiño, acorralada, se defiende de las acusaciones de traición: "Soy una tía legal"

Ayer martes 3 de julio, el fotógrafo Diego Arrabal, en conversación telefónica con 'Sálvame', afirmaba que alguien había filtrado la información sobre las vacaciones de Jorge Javier Vázquez en Menorca y por sus comentarios la persona en la que recaían estas acusaciones, por descarte, era María Patiño. La colaboradora no estaba presente en el programa y hoy se defendía, como suele hacerlo ella, con uñas y dientes.



"Ayer estaba mordiendo las paredes de mi casa", decía María Patiño tras la insinuación de Diego Arrabal de que alguien muy cercano a traicionó a Jorge Javier Vázquez habría dado información precisa a los paparazzi que se encontraban en Menorca, de dónde pasaba sus vacaciones e incluso los movimientos que hacía el presentadora y sus amigas Mila Ximenez y Maria Patiño. Arrabal aseguró que quien pasó la información iba en el barco con él, y solo navegaban el presentador Mila Ximénez y María Patiño junto a unos amigos anónimos. Se insinuó que la culpable podría ser María y la colaboradora ha negado en rotundo la traición.

gritaba exaltada Patiño, asegurando que va a dejar muy claro lo sucedido:

Según recoge Exclusiva Digital, María ha explicado que tiene amigos personales que son paparazzi, ha concedido entrevistas desde que es presentadora y ha sido objetivo de sus propios compañeros en distintos momentos, como cuando va a la playa.



Dice que se lo toma como algo normal, "con naturalidad", porque le gusta la prensa del corazón y porque es su profesión, pero reitera que jamás ha colaborado con ellos:

"Voy a dar la cara habiendo gente que me puede respaldar, en mi móvil tengo audios para demostrar que jamás he colaborado con ellos, pero no los voy a poner porque no me da la gana y nunca he traicionado a nadie"