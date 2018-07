Mila Ximénez destroza a Alessandro Lequio: “Eres un estafador emocional"

Tras la polémica surgida con Mónica Gil, a quien denominan la 'estafadora de los famosos' y el entorno con el que se relacionaba, entre quienes se encontraba Mila Ximenez, Alessandro Lequio decía en 'El Programa del verano': "Los hoy estafados hace dos días presumían de ser los más listos, insisto, la teoría del timo de la estampita, el estafador estafado", un comentario que hacía saltar a la ex mujer de Manolo Santana respondiéndole desde 'Sálvame': "Yo soy una víctima y tú defiendes a los estafadores porque eres uno de ellos, un estafador emocional".



Según parece esta tal Mónica Gil era amiga de Mila Ximénez, pero la colaboradora de ‘Sálvame' nunca fue consciente de lo que pasaba y, una vez destapado todo, se ha dado cuenta de que podría haber intentado estafarle a ella también hasta en cinco ocasiones.



Por ello, a la colaboradora no le ha gustado nada lo que Lequio ha dicho al respecto de esta polémica "No deja de ser curioso que los hoy estafados hace dos días presumían de ser los más listos, insisto, la teoría del timo de la estampita, el estafador estafado".



Según informa Exclusiva Digital, Mila Ximénez, a quien parecía hervirle la sangre, se levantaba de su silla para dirigirse a esa especie de púlpito al que denominan ‘pulpillo' para contestar a voz en grito:

"La afirmación de los estafadores estafados es una frase tan humillante, tan poco pensada, no encuentro que seas inteligente pero deberías pensar más en lo que dices (...) Yo soy una víctima y tú defiendes a los estafadores porque eres uno de ellos, estafador emocional, tú has estafado emocionalmente a tus mujeres, a tus hijos porque también con los divorcios ellos han sufrido"

"¿Conoces a alguna víctima que haya sido una estafadora? Ten los... y di su nombre", retaba Mila Ximénez a Lequio, advirtiéndole: "la próxima vez que digas estafadores sin nombres te denunciaré, no he estafado a nadie en mi vida. No tengo ni una multa de tráfico y tú has estafado a todo Dios que te ha conocido".



La colaboradora le ha recordado que en ‘Sálvame' le han respetado y le pedía que él hiciera lo mismo: