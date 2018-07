'Aqui hay madroño' anota nuevo mínimo (2,2%) con la visita de Terelu Campos

Nuestros lectores saben que somos muy aficionados al refranero español, el cual utilizamos en algunos de nuestros artículos.

Para el de hoy nos viene al pelo ese que dice 'Quien mal empieza, mal acaba', que parece que es el destino al que se enfrenta 'Aquí hay madroño', el programa que emite desde el pasado lunes 2 de julio Telemadrid en su acces prime time, producido por La Fábrica de la Tele ('Sálvame'), que parece no estar interesando a la audiencia a juzgar por los datos que lleva obtenidos en sus tres primeros día de emisión, anotando este miércoles 4 de julio un escueto 2,2% de share, mínimo obtenido hasta el momento.



Esta versión 2.0 light de 'Aquí hay tomate', que según la cadena no tiene agresiones verbales a famosos y mas almibarada que la original, que presentan David Valldeperas (Director de 'Salvame') y Carmen Alcayde, conseguía en su estreno un 2,6% de share y 54.000 espectadores, cifra bastante decepcionante para lo que se esperaba del programa.



El martes 3 de julio no solo no mejoraba 'Aquí hay madroño' si no que cedía terreno y caía al 2,4% de cuota de pantalla y 49.000 espectadores.



Y, según recoge Exclusiva Digital, continuando con su curva descendente, este miércoles, además de los problemas de audio que tuvo el programa en su inicio de los que tuvo que pedir perdón desde Twitter el propio director general de la cadena autonómica madrileña, caía hasta el 2,2% (a pesar del cameo de Terelu Campos) perdiendo otro 10% sobre el martes, con lo que acumula una caída del 20% en los tres primeros programas,



Estos datos obtenidos por 'Aquí hay madroño', están muy lejos del 3,9% que media de Telemadrid, que ya en si es un dato muy bajo para una cadena autonómica