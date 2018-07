Un histórico de 'El Hormiguero' no estará en el regreso del programa en septiembre

Este jueves terminaba otra exitosa temporada de 'El Hormiguero' en Antena 3 con la visita de Santiago Segura, personaje que mas veces ha visitado el programa junto a Mario Casas.



Pablo Motos se despedía de los espectadores hasta septiembre en que el programa de las hormigas volverá con novedades como cada año, después de que El Monaguillo consiguiera su renovación, la cual llevaba pidiendo desde que comenzó la temporada el pasado año, pero hay una persona que ya no volverá a 'El Hormiguero'



Probablemente los espectadores no se den cuenta de su falta ya que no aparece en pantalla, pero es un histórico del programa: Jorge Abad, redactor y uno de los miembros del equipo que llevaba desde el principio de 'El Hormiguero' ya que ha estado formando parte de la redacción del programa desde hace 12 años.



Según informa Exclusiva Digital, Abad formó parte tambien, del 2003 al 2007, del equipo del programa de radio que hacía Pablo Motos en M80, 'No Somos Nadie'.



Jorge Abad se despedía del programa y de sus compañeros con un emotivo mensaje:

"Hoy jueves 5 de julio se emite el último programa de de la temporada de El Hormiguero y acaba también para mí una etapa muy especial. Han sido 12 temporadas riendo, sufriendo, corriendo, trabajando y sobre todo disfrutando mucho, pero llega el momento de tomar otros caminos".



"GRACIAS a Pablo Motos, por todos estos años de confianza, en la tele y antes en la radio (¡ese No Somos Nadie de M80 que también nos dio tantas alegrías!), gracias también a Jorge Salvador, a Laura Llopis y sobre todo a tantos y tantos compañeros (mención especial para Beatriz Suárez, mi otra mitad en la redacción), que me han acompañado en este camino, y que espero volver a encontrar porque soy una hormiga más".

Tras su despedida pública desde Twitter, otros compañeros del programa mostrando su cariño y buenos deseos al periodista