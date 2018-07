María Jesús Ruiz luce un enorme anillo de pedida, cogida de la mano de su inseparable Julio Ruz

María Jesús Ruiz ha acudido junto a su inseparable novio Julio Ruz al desfile del diseñador Miguel Marinero en la MBFW Madrid que ha tenido lugar este domingo 8 de julio.

Con su nuevo look tras cortarse el pelo y teñirse de platino, la ex superviviente está estupenda, habiendo recuperado su peso y excelente figura. Con un bronceado envidiable la ex miss España no dejó pasar ningún detalle del desfile cogida siempre de la mano de su Julio, con el que se casará el próximo mes de septiembre en Andujar, en una boda a la que asistirán la familia y amigos más allegados.



Según informa Almudena Terán de Exclusiva Digital, la modelo se ha encargado de enseñar su magnífico anillo de pedida, regalo de su novio. En el vídeo podemos apreciar como la mano de María Jesús está perfectamente colocada para que se pueda ver el anillo de brillantes en todo su esplendor, del que puede presumir. María Jesús no ha querido contarnos nada sobre su vestido de novia solo dice que será una sorpresa para todos.

¿Con que nos sorprenderá María Jesús? Que la Virgen de la Cabeza nos coja confesados