La actriz Verónica Echegui nos confiesa: "Me encanta mi culo, me lo toco a menudo"

La actriz Verónica Echegui ('Apaches') se ha dejado ver este domingo en la MBFW Madrid, pero dando la sorpresa de que ha desfilado como infiltrada en la presentación de la colección de Teresa Helbig.

Nuestra compañera de Exclusiva Digital, Almudena Terán, ha charlado con Verónica, muy simpática como es habitual en ella, quien le ha comentado que es la primera vez que asiste a este evento de moda, ya que en ocasiones anteriores no ha podido por estar ocupada con compromisos profesionales

"A mi todo lo de Teresa Helbig me queda muy bien" nos dice la actriz, quien se sorprende de haber entrado en el vestido que llevaba una modelo "No lo entiendo ¡con el culo que tengo!, que me encanta, me lo toco a menudo" añade divertida Verónica.



Nos habla de sus proyectos, entre los que se encuentra una obra de teatro con Mario Gas: "El teatro es el verdadero curtidor de la interpretación" afirma Verónica.



Preguntada también por su cameo en 'Paquita Salas', c¡nos dice: "Mis repres tienen algo de Paquita Salas, pero Paquita solo hay una"