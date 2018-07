Chelo Gª Cortes queda hecha un 'Ecce Homo' tras caer de bruces al suelo

Lo que habitualmente conocemos como "una caída tonta" ha sido lo que desafortunadamente le ha ocurrido el martes a Chelo García Cortes en plena calles con consecuencias muy visibles en su rostro y cuerpo.



La colaboradora de 'Sálvame' se ha partido un diente y varios se le han quedado moviéndose, se ha roto un hueso del codo, se ha magullado la cara y le han tenido que dar cuatro puntos de sutura en el labio.



Este miércoles el programa de las tardes de Telecinco hacía una conexión en directo con Chelo, después de haber estado anteriormente grabando recursos y totales incluso de cuando la colaboradora estaba siendo atendida por un dentista en la consulta, y podiamos apreciar las secuelas de la ciada.

Según recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, Chelo estaba preocupada principalmente por como le quedará la cara y la boca tras el accidente: "Yo vivo de mi imagen".

El percance ocurrió cuando Chelo García Cortes paseaba con su perrita Maggie: "Iba a cruzar la carretera, di un mal paso y me resbalé". En el pavimento quedó la huella de su caída con gotas de sangre que marcaban el lugar del accidente "Tenía miedo a mirarme al espejo", decía Chelo. Y la cosa no era para menos... Cortés se ha roto un diente, se ha fracturado el radio y se ha magullado toda la cara. Pero su drama no acaba aquí: tiene numerosos puntos en la boca, los labios en carne viva y dos dientes que, aunque no se le han partido, no paran de moverse.



La colaboradora ha confesado que fue "un susto muy grande" y ha añadido: "Noté que me retumbó toda la cabeza y me dijeron que podía haber perdido toda la boca". Fueron tres jóvenes quienes la ayudaron y llevaron debajo de un palmera junto a su perrita: "Me caí en unos escalones que estaban al lado de la carretera y tenía que proteger a Maggie, por eso caí mal".



Se da la fatal coincidencia que el día anterior se había hecho un blanqueamiento de dientes y, como ella misma dice, "voy y al día siguiente me parto la boca". Chelo ha afirmado que quiere reincorporarse lo antes posible a ‘Sálvame': "El lunes me quitan los puntos, el martes tengo que ir al traumatólogo y el miércoles quiero estar trabajando".

"Lo he pasado muy mal", se sinceraba Chelo y se ha puesto muy seria cuando alguno de sus compañeros, sobre todo Kiko Hernández, intentaba vacilarle: "Bromitas hoy ninguna".